الجيش العربي السوري يقضي على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” في محيط قرية الجفرة بدير الزور ويستعيد السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية بريف حمص الشرقي

كثفت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واصلت عملياتها في مطاردة إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشرقي “ودمرت آخر تجمعات وتحصينات التنظيم في محيط قرية الجفرة”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء نفذت عملية نوعية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي سيطرت خلالها على تلة الكرية في محيط قرية الجفرة شمال المطار وسط فرار جماعي بين إرهابيي التنظيم باتجاه منطقة حويجة صكر.

واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قريتى المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في إنجاز جديد من شأنه تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.

استعادة السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما بريف حمص الشرقي

وفي ريف حمص الشرقي أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيها.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أن “وحدات الجيش العربي السوري واصلت تقدمها في ريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية “نحو 50 كلم شرق مدينة حمص” وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على آخر تجمعات لإرهابيي “داعش” في تلك المنطقة وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت بتثبيت نقاطها في أم تين والنبيطية والتلال المحيطة بهما بعد تمشيطها بشكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم التكفيري فيهما قبل أن تستكمل عملياتها في المنطقة لتطهيرها من أي وجود لإرهابيي “داعش” واستعادت وحدات الجيش السيطرة أمس على قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيهما.

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