مصادر معراب: جعجع لاعب أساسي

اعتبرت مصادر ​معراب​ عبر صحيفة “الأخبار” أنه “لا يوجد شيء اسمه حالة المستقلين. هؤلاء يوجدون إمّا ضمن ثلاثية جعجع ــ جنبلاط ــ الحريري، وإما ثنائية جعجع ــ الحريري. خلاف ذلك، مواقف تنظيرية وأشخاص لا وزن لهم ولا تأثير، ليس بمقدورهم القيام بدينامية تغييرية. ولكن طبعاً، لهم الحقّ في التعبير عن رأيهم”.

وشددت المصادر على أن “رئيس حزب “القوات” ​سمير جعجع​، لاعب أساسي في البلد، وليس أبداً وحيداً. فالتقاطع القواتي ــ العوني، أنجز المهمّة المطلوبة منه: إنهاء ​الفراغ​، رئيس قوي، قانون انتخابي، دينامية في المؤسسات. وذلك بصرف النظر عما إذا كنا سنتحالف في الانتخابات أو لا”، موضحة أنه بالنسبة لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​، “فلا نزال نتقاطع حول العديد من الملفات، آخرها العلاقة مع ​النظام السوري​”.

ولفتت المصادر الى أن “​القوات اللبنانية​ اعتادت اتخاذ المواقف بناءً على مقاربة كلّ ملف على القطعة. يمكننا أن نتلاقى استراتيجياً مع أي فريق، ونختلف حول التكتيك”، متسائلة: “هل المطلوب أن نتخلى عن مواقفنا لنرضي هذا الفريق أو غيره؟”.

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