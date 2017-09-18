شرط أساسي لتنظيم الانتخابات.. ما هو ؟

علمت صحيفة “الأخبار” أن نقاشات كبيرة حفلت بها نهاية الأسبوع بين ​حزب الله​ و​حركة أمل​، وأفضت إلى تمسّك الثنائي بشكل تام بمسألة التسجيل المسبق، مشيرة الى أن وزير الخارجية جبران باسيل متمسّك بدوره برفض التسجيل المسبق ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري. فيما انقلب موقف القوات اللبنانية رأساً على عقب بعد زيارة رئيس القوات ​سمير جعجع​ للحريري، فكان وزراء القوات أمس من دون موقف حيال هذه النقطة.

وبحسب المعلومات، فإن قرار الحكومة أمس تمّ تأجيله لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات في ​اللجنة الوزارية​ ومحاولة الوصول إلى تفاهم، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وسفره لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقالت مصادر وزارية إن “التسجيل المسبق شرط أساسي لتنظيم الانتخابات، ومن دونها تكون الفوضى سيّدة الموقف، ولا تستطيع وزارة الداخلية تنظيم أقلام الاقتراع على التكهنات”.

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