“زفت المستقبل وزفت مراد”

تشهد قُرى البقاع الغربي في هذه الأيّام معركة وتسابق على “تزفيت” شوارع بعض القرى التي أكل الدهر عليها وشرب، وذلك كنتيجةٍ تدلّ على اقترابِ موعد الاستحقاقِ النيابيّ.

لكنّ المُفارقة التي يجب التصويب عليها، هي هويّة الزفت المستخدم والصراع عليه، إذ رُصِدَ أنّ الآلات التي شاركت في رصِّ الزّفت بالشوارعِ حملت أعلام تيّار المستقبل! في سابقةٍ مُثيرةٍ للضحك وكأنّ من استخدمها أراد القول “تعالوا وانظروا” ما تسبّب بغيظِ المحسوبين على الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذين انبروا لانتقادِ هذه الحالة علماً انهم كانوا أوّل من استخدمها سابقاً!

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