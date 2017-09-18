المناورات الإسرائيلية تهديد مباشر لـ “لبنان”

أكد عضو ​كتلة “التنمية والتحرير”​ النائب هاني قبيسي أن “الجيش ال​لبنان​ي والمقاومة تمكنا من تحقيق الانتصار على ​الإرهاب​ المتصهين وحررا الأرض وطردا الإرهاب منها عندها انزعجت إسرائيل​ وراحت تقيم مناورات على حدودنا وهي لا تريد لهذا الوطن أن يكون ابيا عزيزا منتصرا، أن المناورات التي تجريها اسرائيل هي تهديد مباشر للبنان بعد أن انتصر على الارهاب، هذا النصر الذي حققه لبنان هو نصر حققه الجيش والمقاومة والشعب، ان اسرائيل حزينة لهزيمة الارهاب في لبنان و​سوريا​ و​العراق​ وتحاول التعويض بتهديدات على لبنان”.

وأوضح قبيسي أنه “علينا حماية الوطن بوحدتنا والوحدة المطلوبة هي لغة موسى الصدر الذي قال ان أفضل السبل لمواجهة اسرائيل هي ​الوحدة الوطنية​ الداخلية ، علينا ان نكون جميعا الى جانب الجيش والمقاومة مع تضامن شعبي كبير، والمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي التي حمت لبنان”.

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