الغوطة تشتعل من جديد

شهد يوم أمس الكثير من الأحداث الميدانية أبرزها في الغوطة الشرقية، حيث بدأ الخلاف بين فيلق الرحمن وتحرير الشام أو النصرة بالتصاعد.

اندلعت اشتباكات بين تنظيم “جبهة النصرة ” و ” تنظيم فيلق الرحمن” على اطراف بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية مما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 8 مسلحين من تنظيم “جبهة النصرة” ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي التفاصيل الميدانية، فجّر الجيش السوري نفقاً للمسلحين كانوا يقومون بحفره خلال الأيام الماضية عبر تفخيخ نفق تحت نفق المسلحين، مما أدى إلى إصابات كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة، بينما استهدفت رشقات من الصواريخ مسلحي النصرة في محورجوبرعين ترما.

أما في حلب، أخمد فوج إطفاء حلب حريقاً استمر 15 ساعة في مستودع مطاط بحي الشيخ طه وتسبب بحالات اختناق لـ 6 أشخاص بينهم 3 رجال إطفاء.

وفي محافظة حمص، واصلت وحدات من الجيش السوري تقدمها في ريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على منطقتي أم تين المعلق والنبيطية وعلى عدد من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما.

وإلى حماه، حيث سيطر الجيش السوري على قرية المعضمية بريف السلمية الشرقي وكبّد تنظيم داعش خسائر فادحة، كما تابع الجيش السوري عملياته في تضييق الخناق على مسلحي تنظيم “داعش” في البقعة المحاصرة بريفي حماه وحمص الشرقيين وسيطر على قرية “أبو حنايا” شرق قرية “قليب الثور” في ريف حماه الشرقي وأوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم، من جهتها أخلت “حركة أحرار الشام” أحد مواقعها في قرية عطشان في ريف حماه الشمالي، على خلفية ضغوطات تعرضت لها من مسلحي “هيئة تحرير الشام”.

وبمحافظة ديرالزور، واصلت قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مطاردة تنظيم داعش بدير الزور واستعادت السيطرة على الجفرة شمال المطار وأمّنت محيطه بشكل كامل، كما تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف دير الزور الشمالي الغربي وسيطروا على “تلة الحجيف” الاستراتيجية جنوب غرب قرية عياش وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش، هذا وقد سيطر الجيش السوري على مستودعات عياش ومخيم الصاعقة ومنطقة الاذاعة.

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