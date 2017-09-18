مجاهدة “سكس” تعترف: استمتعت كثيراً بالسوريات!

كشفت إحدى النساء اللواتي انتسبن إلى تنظيم “داعش”، كيف كانت تستمتع بتعذيب النساء السوريات أمام عائلاتهن، وذلك بحسب موقع “دايلي ميل”.

وأكدت المرأة الملقبة باسم “هاجر”، البالغة من العمر 25 عامًا، أن “المجاهدات البريطانيات كنّ الأكثر وحشية، في “لواء الخنساء” للإناث”، الذي كانت من أول المنضمات إلى صفوفه، عام 2014.

وكشفت هاجر أسباب انضمامها إلى “الدولة الإسلامية”، في لقاء مع الكاتب أحمد إبراهيم، المسؤول عن حملة “الرقة تذبح بصمت”، قالت فيه: “إن هذا التنظيم من الجماعات الإرهابية القليلة التي تسمح للنساء بالقتال في صفوفها، وهو الأمر الذي دفعني إلى الانتساب إليه، مع بضعة نساء أخريات، أغلبهن مراهقات بريطانيات هاربات، من بينهن: شاميما بيغوم، أميرة عباس، كاديزا سلطانة، إضافة إلى سالي جونز (47 عامًا)”.

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فقًا لـ”ديلي ميل. يمثل “لواء الخنساء” دور الشرطة الدينية في الرقة، وكان دور الفتيات فيه ضمان التزام السكان بقواعد التنظيم الصارمة، ومعاقبة من يتجاوزون القانون بطريقة قاسية، إلا أن “هاجر” لم تكتف بذلك، بحسب زعمها، وتقول: “كان التعذيب يمنحني شعورًا رائعًا، لقد استمتعت بتعذيب النساء السوريّات، وبخاصة أمام آبائهن أو أزواجهن”.

وأضافت: “المقاتلات الأوروبيات أكثر ساديّة من الأخريات، ولا سيّما البريطانيات منهن، إذ إنهن يفتخرن بممارستهن للتعذيب الوحشي، أمثال المجاهدة المدعوة “أم سَلَمة” التي كانت أداة التعذيب المفضلة لديها هي (العض)”، ووصفت هاجر هذه الأداة الوحشية بأنها تشبه فخ الصيد، وهي مكونة من قطعة معدنية على شكل فك مزود بأسنان حادة، تنغرز في جسد الضحايا.

شهدت هاجر أيضًا التعذيبَ الوحشي الذي تعرض له الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بعد إلقاء القبض عليه قرب الرقة، عشية عيد ميلاد عام 2014، إثر تحطم طائرته المقاتلة ذات الطراز إف-16، وقبل أن ينشر تنظيم الدولة فيديو مرعبًا لإعدامه بالحرق حيًا، في شهر كانون الثاني/ يناير 2015، وقالت: “ما زلت أتذكر كيف عذّبَته (أم سلمة)، و(أم ريان)، بأكثر وسائل التعذيب التي رأيتها في حياتي وحشية”.