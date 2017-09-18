باسيل: حان الوقت لتحاسبوا

18 سبتمبر, 2017 - 10:33 صباحًا
باسيل: حان الوقت لتحاسبوا

توجه وزير الخارجية جبران باسيل للمغتربين في اريزونا بالقول “نريد مشاركتكم بالانتخابات وبالقرار السياسي فالقرار صدر حكوميا بالتسجيل الالكتروني للمغتربين”.

كلام باسيل جاء خلال عشاء الجالية اللبنانية في فينيكس-اريزونا، حيث أكد “اللبنانيون هم الذين انتخبوا رئيسا للجمهورية لا الخارج وهكذا يكون الشعب العظيم”، مشيرا الى انه “حان الوقت لتحاسبوا المسؤولين عبر اقتراعكم وتطالبوهم بالماء والكهرباء وغيرها”.

ولفت باسيل الى ان “في لبنان نفذنا كل ما كنا نفكر بانه مستحيل، اذ كسرنا اسرائيل وجعلناها تنسحب من لبنان ودحرنا الارهاب”.

18 سبتمبر, 2017

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