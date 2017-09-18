بالفيديو: من هو غابريل السومي الذي انضم للمنتخب السوري؟

يستعد المنتخب السوري لكرة القدم لمواجهة المنتخب الأسترالي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

الملحق الآسيوي الذي يلعب من مباراتين ذهاب في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في ماليزيا، على أن يلتقيا إيابا في سيدني.

كان عدد من وسائل الإعلام قد نقل عن مشاركة اللاعب السوري الأصل والمحترف في الدوري السويدي، غابرييل سومي، في ذهاب لقاء المحلق الآسيوي، الذي يجمع المنتخب السوري وأستراليا.

وأعلن مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم عن دعوة السومي للعب للمنتخب السوري.

وكشف اللاعب نفسه، في وقت سابق، عن رغبته بتمثيل سوريا، من خلال اللعب في صفوف المنتخب السوري، حيث وجه رسالة عبر فيديو مصور على اليويتوب، لدى حصوله على الجواز السوري متمنيا للمنتخب التوفيق.

قبل مباراتي المنتخب أمام كل من قطر وإيران، على أمل اللحاق في مبارايات الملحق الآسيوي.

ويلعب السومي ذو الأصول السورية، مع فريق “أوسترشوند” السويدي، وهو من مواليد 1991، ويلعب ظهيرا أيسر.

ويعتبر قدوم السومي إضافة جيدة للمنتخب السوري، لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فردية وجماعية ممتازة.