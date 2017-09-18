الجيش السوري يحاصر مسلحي “داعش” في ديرالزور

يحاصر الجيش السوري مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، داخل الأحياء التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم بمدينة دير الزور.

وقال قائد ميداني إن: “الجيش السوري حاصر مسلحي داعش بعد أن سيطر على البغيلية شمال المدينة والمريعية جنوب شرق المطار ولم يبق لمسلحي داعش منفذا للهروب سوى النهر”.

ويواصل الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، عملياته ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الشرقي، ومحافظة دير الزور، حيث تم فك الحصار عن مدينة دير الزور، المفروض منذ أكثر من 3 سنوات.

وقبل يومين، استعاد الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على قرى ضهور الحنزير وأبو طراحة والشنداخية الجنوبية بريف حمص الشرقي. حسبما أبلغ مصدر عسكري وكالة “سبوتنيك”.

وقال المصدر إن “الجيش السوري يتابع عملياته في ريف حمص الشرقي بإسناد من سلاح الجو، والتي أدت إلى القضاء على عدد من إرهابيي “داعش”، وتدمير عربات وآليات مزودة برشاشات عائدة لهم”.

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