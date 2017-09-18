مسلحو ريف حلب يطمحون دخول إدلب تحت الجناح التركي

أعلنت “الجبهة الشامية” المعارضة، أن الفصائل السورية المسلحة المتواجدة بريف حلب الشمالي، مستعدة للدخول إلى محافظة إدلب، ضمن غرفة عمليات واحدة، وتنظيم موحد على غرار “درع الفرات”.

وقال الناطق العسكري للجبهة الشامية محمد الحمادين أمس في تصريح لوكالة “قاسيون”، إن “فصائل المعارضة السورية المتواجدة في الشمال السوري، مستعدة لدخول مدينة إدلب”.

وأضاف الناطق العسكري، أنهم لم يتلقوا أي تبليغات بخصوص عملية دخول مدينة إدلب، لافتا إلى أنهم في حال بُلغوا سيدخلون قائلا، “سندخل مدينة إدلب كتلة واحدة بغرفة عمليات واحدة وتنظيم موحد على غرار ما حدث في درع الفرات”.

وأضاف الحمادين أن هدفهم من دخول المدينة هو الحفاظ عليها وحماية المدنيين، خوفا من دخول “الميليشيات الكردية أو الإيرانية”، مشيرا إلى أن الجيش التركي يعزز قواته بالقرب من الحدود التركية السورية.

يأتي هذا بالتزامن مع تعزيزات تركية كبيرة وصلت أمس إلى ولاية هطاي على الحدود السورية – التركية، عقب الاتفاق في “أستانا 6” على اعتبار إدلب منطقة رابعة لخفض التوتر.

يذكر أن الجبهة الشامية تشكلت نهاية 2014، وكانت تضم عددا من أكبر الفصائل المسلحة في محافظة حلب، على غرار “جيش المجاهدين” وتجمع “فاستقم كما أمرت”، إلا أن الفصيلين انشقا، منتصف عام 2015.

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