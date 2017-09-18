قريبا.. المرأة السعودية تراقب الأجواء!

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن عزمها توظيف فتيات سعوديات في مهنة المراقبة الجوية، بعد إلحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني لدراسة التخصص.

ويأتي ذلك في إطار برنامج المراقبة الجوية المخصص للسيدات ومدته عام دراسي كامل. ويعد برنامج المراقبة الجوية للسيدات أول برنامج ينفذ للسيدات بهدف تأهيلهن لهذه المهن، وسيخضعن من خلاله للتدريب النظري والعملي في مجال المراقبة الجوية.

ويأتي توجه الشركة لتوظيف السعوديات في مهنة المراقبة الجوية لدعم المرأة السعودية، وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل، بما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية “2030”، والتي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح المرأة السعودية.

وبدأت المتقدمات والبالغ عددهن (80) متقدمة صباح الأحد في إجراء اختبارات القبول بالأكاديمية السعودية للطيران المدني، وسيخضعن لعدد من الاختبارات التحريرية.

وكانت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وهي إحدى شركات الطيران المدني القابضة، قد اشترطت للقبول في البرنامج أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية من قسم العلوم الطبيعية بمعدل لا يقل عن 90%، وحاصلة على درجة 5.5 في اختبار اللغة الإنجليزية “IELTS” أو ما يعادلها.

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