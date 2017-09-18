سلاح يمتلكه “حزب الله” يقلق “إسرائيل”

ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو قلقة بشأن امتلاك “حزب الله” قطعا حربية كان لها دور في هزيمة تنظيم “داعش”.

ونقلت شبكة فلسطين الإخبارية عن القناة الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو خائفة من طائرات دون طيار يمتلكها حزب الله، كان قد استخدمها ضد “داعش” في معارك جرود عرسال الأخيرة، وأسفرت عن هزيمة “داعش” هناك.

وأشارت القناة إلى أن تلك الطائرات تحلق على ارتفاعات شاهقة، كما ظهر في الحملة العسكرية في جرود عرسال، التي تمكن حزب الله بالتعاون مع الجيش السوري من القضاء على “داعش”.

وعلق المحلل العسكري للقناة ألون بن دافيد على السلاح الجديد لحزب الله، فقال:

حزب الله يملك تلك الطائرات، حتى إن لم تكن ذكية، فان إيران لديها الطائرات الذكية وستكون بحوزة حزب الله، حزب الله عظم قوته بهذا السلاح.

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