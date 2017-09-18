الجيش السوري يعبر الفرات

عبر الجيش السوري بغطاء جوي روسي الضفة الأولى لنهر الفرات بينما يستعد لعبور الضفة الثانية، بالمقابل أكدت المصادر اقتحام الجيش السوري، حي جويقة صكر بمدينة دير الزور، الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم “داعش”، بالتزامن مع عبور القوات إلى الضفة الشرقية للفرات.

بدورها تحدثت شبكة الإعلام الحربي على صفحتها في موقع “فيسبوك” عن عبور وحدات من الجيش السوري والحلفاء للضفة الثانية من نهر الفرات انطلاقا من قرية الجفرة إلى قرية مظلوم. وتقع منطقة الجفرة قرب جويجة صكر في الضفة الغربية للفرات.

وأقر المرصد المعارض بعبور الجيش السوري الضفة الشرقية لنهر الفرات من جهة دير الزور.

وأوضح الإعلام الحربي أن عمليات تطهير حويقة صكر مستمرة، إذ تمكن الجيش من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد التي تركها “داعش”.

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