استهجن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في تصريح اليوم، “ما يتم التداول به في الكواليس حول امكانية تأجيل الانتخابات العامة كما جرى للانتخابات الفرعية”، معتبرا “ان انجاز تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في جلسة الوزراء الاخيرة هو دليل على جدية الحكومة في اجراء الانتخابات في موعدها”، مشددا على “التوافق الميثاقي الذي يحكم لبنان”.

وقال فرعون: “لا خوف على الديموقراطية في ظل التوافق السياسي والامني الذي انتج انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، في مؤشر الى الغطاء الدولي والاقليمي الممنوح للبنان نجح في كثير من المحطات السياسية والامنية وأبعد الفراغ كما أسس الى وضع أمني مستقر قياسا لما تشهده دول المنطقة من توترات وتفجيرات، كما استشهد بنجاح الانتخابات البلدية التي شاركت فيها الاطراف السياسية كافة من دون اي ارتدادات سلبية”.

واكد “ان فريق الرابع عشر من اذار هو ليس فقط مجموعة من السياسيين او النواب، بل هو فكر سياسي قائم على حرية لبنان واستقلاله وعلى سياسات خارجية قائمة على التوازن، وبالتالي طالما هذا الفكر قائم فان فريق الرابع عشر من اذار موجود اكانت اقطابه قد اجتمعت او تواصلت في ما بينها او لا تجتمع، وبالتالي فان هذا الفريق ما زال يشكل جزءا من الحياة السياسية في لبنان”.