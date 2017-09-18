بالصور.. حريق في سرايا زحلة

يعمل موظفو سرايا زحلة من مدنيين وعسكريين منذ الصباح الباكر على إزالة الآثار والرواسب التي سببها الحريق الذي شب فجر اليوم في مبنى سرايا زحلة في الدائرة المالية تحديدا، حيث قضى على قسم لا بأس به من مكاتب الدائرة المذكورة.

وقد اتشحت بالسواد جدران السرايا جراء قوة الحريق في الطابقين العلويين للمبنى، كما انه افدنا عن اصابة عنصر في مديرية امن الدولة بحالة اغماء بعدما قام بتأمين الموقوفين الستة وانزالهم مع عناصر الدفاع المدني الى مكان آمن ونقلهم.

وتعمل قوى الامن الداخلي حاليا على حراسة مكان الحريق واقفال بوابة الدائرة وسوف يصل بعد قليل لجنة تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق، والتي رجح مصدر امني ان يكون الحريق سببه احتكاك كهربائي بحسب ما حددته كاميرات المراقبة.

وقد خلت بعض مكاتب السرايا من موظفيها، الذين وقفوا في امكنة تقيهم من تنشق رائحة الدخان السامة، كما تم قطع التبار الكهربائي عن الطابق الاول جانب القسم المتضرر.

وتأثرت معظم مكاتب السرايا ايضا في الطابق الاخير من مكاتب امن الدولة والمخابرات والصحة والاستقصاء والوكالة الوطنية، وتعمل العناصر جميعها على القيام بالتنظيف بأنفسهم. فيما يناشد الموظفون محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان بتلزيم شركة تنظيفات متخصصة للقيام بالأعمال المستعصية.

