غاريوس: التحالف بين “التيار” و “حزب الله” ثابت

اعتبر عضو ​تكتل “التغيير والإصلاح”​ النائب ​ناجي غاريوس​ أنه “يجب تفعيل أجهزة الرقابة في الدولة وهناك تحسن في هذا المجال”، معتبرا أن “الإعلام عليه أن يساعد وله حصة كبيرة في الإصلاحات ويجب علينا أن ننتظر بعض الوقت في هذا الإطار”.

وفي حديث تلفزيوني قال غاريوس “إننا كتيار وطني حر مع اجراء ​الانتخابات النيابية​ في أيار 2018 وسنسعى لذلك وبدأنا التحضير لهذه الأنتخابات والتحالف مع ​حزب الله​ ثابت ومتفقون استراتيجيا مع ​القوات اللبنانية​”، مضيفا “إننا لسنا بحاجة للدفاع عن ​رئيس الجمهورية​ لانّه الكفيل بالدفاع عن جميع المواطنين”.

وفي موضوع العسكريين الشهداء شدد غاريوس على أنه “من حق الأهالي معرفة الحقيقة ونحن من رحم ​الجيش اللبناني​ وهم ضمانة لكل اللبنانيين”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

