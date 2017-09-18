إقرار مواد من مشروع إنشاء نظام التقاعد

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل أحكام قانون الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وفي حضور النواب: بلال فرحات، نبيل دو فريج، ميشال موسى، نبيل نقولا.

كذلك حضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان شوقي ابو ناصيف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عضو مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة، وانطوان واكيم.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة لهذا اليوم، وصدقت عددا من مواد مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، على ان تعود الى الاجتماع يوم الاثنين المقبل”.

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