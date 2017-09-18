“حماس” تطالب حكومة الحمد الله بتحمل مهامها في غزة

18 سبتمبر, 2017 - 5:32 مساءً المصدر: موقع حماس
“حماس” تطالب حكومة الحمد الله بتحمل مهامها في غزة

طالبت حركة “حماس” الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بالسماح فورا لحكومة رامي الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف” وفق بيان نشرته الحركة على موقعها الرسمي.

وأضاف البيان أن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم دعا في تصريح صحفي أبو مازن، إلى “اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع، خاصة بعد استجابة حماس للجهود المصرية وحلها للجنة الإدارية”.

وكانت حركة “حماس” أعلنت أمس، أنها حلت اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما وافقت على إجراء الانتخابات العامة، وهي مطالب الرئاسة الفلسطينية.

المصدر: موقع حماس
18 سبتمبر, 2017

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