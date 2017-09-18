برعاية السيدة أسماء الأسد.. الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من طلاب البرامج الأكاديمية

برعاية السيدة أسماء الأسد احتفل اليوم بتخريج الدفعة الثانية من طلاب البرامج الأكاديمية من خريجي المركز الوطني للمتميزين الذين تابعوا دراستهم في جامعتي دمشق وتشرين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وذلك في دار الاسد للثقافة بمدينة اللاذقية.

وشارك في حفل التخريج وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثل راعي الحفل السيدة أسماء الأسد.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير سجل مسيرة الخريجين أثناء دراستهم الجامعية وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير وتكريم الأوائل في كل برنامج حيث تضم الدفعة 56 طالبا وطالبة من اختصاصات.. العلوم الطبية الحيوية والميكاترونيكس وعلوم تقانة الليزر وهندسة الاتصالات والنظم الالكترونية وعلوم هندسة المواد والنظم المعلوماتية.

يذكر أن الدفعة الأولى من خريجي البرامج الأكاديمية ضمت 33 طالبا وطالبة 25 منهم من برنامج العلوم الطبية الحيوية و8 طلاب من برنامج علوم وتقانة الليزر حيث تم إيفادهم إلى روسيا لمتابعة دراستهم العليا.

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