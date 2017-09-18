هل تزيد الحكومة السورية رواتب السوريين

أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن أولوية الحكومة هو تفعيل العملية الإنتاجية للبلاد، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية ما سيؤدي إلى تحسين دخل المواطنين.

وقال خميس في تصريح لصحيفة “الوطن” إنّه تمّت مناقشة مقترح زيادة الرواتب مع لجنة السياسات الاقتصادية، وأكد أنّ “الزيادة ممكنة لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.

وأشار إلى أهمية تفعيل عملية الإنتاج في سوريا والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية ما سيسهم في تحسين دخل المواطن.

كما أكد خميس في جلسة لمجلس الشعب عقدت اليوم الاثنين، أنّ الحكومة الحالية “لم تصرف دولارا واحدا منذ أكثر من عام، وذلك لأسباب استراتيجية تتعلق بالحفاظ على موارد الدولة”.

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