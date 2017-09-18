سياسية جورجية تتحدث عن مخطط لـ CIA في مونديال روسيا 2018

كشفت السياسية الجورجية نينو بورجانادزة عن رؤيتها للطريقة التي تلجأ إليها المخابرات المركزية الأمريكية لعرقلة دورة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا عام 2018.

وقالت بورجانادزة، التي كانت رئيسة للبرلمان الجورجي في العقد الماضي، أن هناك “مشروعا في غاية الخطورة” تستخدم المخابرات الأمريكية في إطاره الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي الجورجي من أجل خلق ظروف تمنع إجراء مونديال 2018 في روسيا، بالإضافة إلى التشويش على الانتخابات الرئاسية في روسيا المقررة في نفس العام.

وأوضحت بورجانادزة في حوار مع صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية اليوم الاثنين: “الكثيرون يتشوقون إلى حرمان روسيا من استضافة المونديال والتأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد. لذلك تسعى هذه القوى لخلق مشاكل جسيمة لروسيا في أوكرانيا، وملدوفا، وربما في جورجيا أيضا. وما من مرشح أفضل من سآكاشفيلي لتنفيذ هذا المخطط”.

وكان سآكاشفيلي، قد غادر وطنه بعد الهزيمة الانتخابية عام 2013، لينخرط بنشاط في السياسة الأوكرانية التي شغل فيها مكانة بارزة قبل أن يدخل في خلاف حاد مع الرئيس بيترو بوروشينكو، الذي جرده من الجنسية الأوكرانية في يوليو الماضي، ما أرغمه على العيش في المهجر.

وقبل أيام تمكن سآكاشفيلي مع عدد من أنصاره من اجتياز حدود أوكرانيا عنوة وبدأ حشد الدعم الشعبي والسياسي لـ”اقتحام كييف”، وسط أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.

وأضافت بورجانادزة أنها لا تدري ما هي الخطوات التي كلف سآكاشفيلي باتخاذها تحديدا، لكنها عبرت عن ثقتها بأن تفاقم الوضع في أوكرانيا وتداعياته المزعزعة للاستقرار ستنعكس حتما على روسيا التي ستضطر للاستجابة لطرق دبلوماسية وسياسية وغيرها.

وفي تعليق على تصريحات بورجانادزة، قلل نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا، من خطر سآكاشفيلي على روسيا، مؤكدا أن “أمثال سآكاشفيلي عاجزون عن ممارسة أي تأثير على الانتخابات الرئاسية الروسية” وعلى حياة البلاد عامة.

وأضاف أن دور سآكاشفيلي استفزازي بلا شك، لكن “يبدو أن مشرفيه في المخابرات الأمريكية كلفوه قبل كل شيء بمهمة زعزعة الوضع في أوكرانيا، وربما أيضا، من خلال ذلك، إيجاد بؤرة توتر جديدة وتصعيد النزاع على حدود روسيا”.

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