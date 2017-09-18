موسكو توضح رفضها حضور قمة إصلاح الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه يجب اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بإصلاح هيئة الأمم المتحدة من خلال الحوار.

وأوضح غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين الاثنين، أن موسكو لا تشارك في قمة إصلاح الأمم المتحدة التي دعت إلى عقدها الولايات المتحدة، لأنها “اجتماع غير رسمي” لدول تؤيد خطة إصلاح أعدتها واشنطن، أي أن ذلك مبادرة من دولة واحدة فقط.

وقال غاتيلوف: “نحن ندعو إلى إصلاح (الأمم المتحدة) ونرى أنه يجب أن يكون شاملا.. والقرارات المتعلقة بالإصلاح يجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) من خلال الحوار”.

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