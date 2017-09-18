لافروف يبحث مع وانغ يي تطورات الوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التطورات المتعلقة بالوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: ” إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المهمة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي مع التركيز على قضية جمهورية كوريا الديمقراطية وسورية كما تم التأكيد على الرأي المشترك بينهما بأنه لا بديل عن تسوية جميع المسائل بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط “.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن التعاون الروسي الصيني في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية حظي بتقدير كبير من الجانبين لافتة إلى ان الجانبين أعربا خلال مناقشة جدول الأعمال الثنائي عن ارتياحهما للتطور التدريجي الجاري في العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

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