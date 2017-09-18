غطاس مصري يستعدّ لدخول غينيس

يستعد الغطاس المصري صدام الكيلاني لدخول موسوعة غينيس بـأطول غطسة تحت الماء تستمر 154 ساعة ليتخطى الغطاس التركي الذي سبق له وأن سجل 142 ساعة.

وقال الغطاس المصري البالغ من العمر 29 عاما والمقيم بمحافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر لـ” العربية. نت “إنه يقوم بتحد كبير يسعى من خلاله الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تنفيذ أطول غطسة تستغرق 120 ساعة تحت الماء، يعقبها غطسة أخرى تستمر 154 ساعة كاملة.

وأوضح صدام أنّه بدأ التدريبات بالغطس داخل حمامات السباحة، حيث قام بالتدريب لمدة 4 أشهر على كيفية تناول الطعام والشراب تحت الماء، و4 أشهر على كيفية النوم تحت الماء، مشيرا إلى أنه إذا نجح في هذه الغطسة سيكون بذلك قد تخطى الرقم القياسي لغطاس تركي شهير، سجل 142 ساعة و42 دقيقة و42 ثانية تحت المياه.

وقال صدام إنّه بدأ التدريب منذ آذار 2015 لتحقيق هدفه، ويحتاج إلى 8 أشهر للتدريب المتواصل على اﻷكل والشرب والنوم تحت الماء، مشيرا إلى أنه يحلم بدخول الموسوعة كأول مصري يقوم بأطول غطسة.

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