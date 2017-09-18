إيطاليا تدرب خفر السواحل الليبي على مكافحة الهجرة

أعلنت عملية صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن إيطاليا تستضيف 87 عنصرا جديدا في جهاز خفر السواحل الليبي لتدريبهم ضمن برنامج يهدف إلى تحسين مكافحة تهريب المهاجرين في المتوسط.

وأعلنت العملية في بيان، أن البرنامج خصص لضباط في قوتي البحرية وخفر السواحل اللتين تشكلان رأس حربة في مواجهة المهربين المنطلقين من السواحل الليبية، حيث يجري التدريب في قاعدة للبحرية الإيطالية في تارانتو، وسيستمر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت، أن التدريب يهدف إلى “تعزيز أمن المياه الإقليمية الليبية”، وزيادة كفاءاتهم في أنشطة البحث والإغاثة لإنقاذ الأرواح وإفشال أنشطة تهريب الممنوعات والبشر من السواحل الليبية وإليها.

وتم اختيار المتدربين بعناية لتفادي استضافة الاتحاد وتدريبه عناصر ضالعين في أعمال التهريب الكثيفة.

يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مددت أواخر يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية 2018 عملية “صوفيا” البحرية، والتي أطلقت عام 2015، للتصدي للمهربين في المتوسط.

وتلقى 136 ليبيا تدريبا في إطار برامجها منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

ورغم تأكيد العملية الأوروبية أنها اعترضت منذ انطلاقها 117 مهربا وصادرت 482 مركب تهريب، ما زالت تواجه انتقادات لفشلها في وقف فعلي للمهربين الذين تصاعدت أنشطتهم في العامين الأخيرين.

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