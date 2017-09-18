تشييد أكبر محطة مترو فرعونية عند سفح الأهرامات

أعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق المصرية إكمال تصميمات إنشاء أكبر محطة مترو في المرحلة الأولى من الخط الـ4 لمترو القاهرة في شارع الهرم الممتد على طول 19 كيلو متر.

وستقع المحطة أمام المتحف الكبير الجاري إنشاؤه بجانب الأهرامات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم إنشاء منطقة مماثلة لمنطقة خان الخليلي داخل هذه المحطة بما يتماشى مع المنطقة السياحة في الأهرامات، بجانب المحلات التجارية التي ستكون موجودة في المحطة، لافتا إلى أن التصميم يراعي طبيعة المنطقة السياحة وستكون المحطة انعكاسا لتاريخ الحضارة الفرعونية.

وقال إن محطة مترو المتحف الكبير ستضاهي كبرى محطات المترو في العالم، مشيرا إلى أن الهيئة تحاول الاستفادة من تجربة اليابان في تحويل محطات المترو إلى مراكز تجارية، بما ينعكس على إيرادات المترو، وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

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