روسيا تمنع سوريا من الرد على إسرائيل لهذا السبب

أصرت وزارة الدفاع الروسية على ان لا يتدخل الجيش السوري بأي رد من أي نوع على اي عمليات عسكرية عدائية يمكن ان تقوم بها الطائرات او المدفعية الإسرائيلية ضد سورية.

وابلغ مسئولون عسكريون روس وزير الدفاع السوري بان على دمشق تجنب اي إستفزاز إسرائيلي في هذه المرحلة الحرجة.

وإقترحت موسكو خلف الأضواء بأن اي رد عسكري على تحرشات أو إعتداءات إسرائيلية سيؤدي إلى خلط الأوراق وسيخدم المخطط الإسرائيلي .

وعلمت رأي اليوم بأن مثل هذا النقاش برز بعد الضربة الأخيرة التي وجهها الطيران الإسرائيلي من أجواء لبنان لموقع عسكري متقدم في دير الزور.

وعلمت ايضا بان موسكو وضعت “فيتو” على اي رد على اي عمل عسكري إسرائيلي لإن تل ابيب تريد الإستفزاز والجلوس كطرف في المعادلة السورية وهذه النقاشات حظيت بمباركة الرئيس الروسي شخصيا فلاديمير بوتين.

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