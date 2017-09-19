إعصار البادية يعبر الفرات وهذا ما تم العثور عليه بريف السلمية

أعلن مصدر عسكري عبور وحدات من الجيش العربي السوري إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات خلال عملياته المتواصلة ضد تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور.

وذكر المصدر أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عبرت نهر الفرات من الجفرة باتجاه حويجة صكر حيث تخوض الآن معارك عنيفة مع إرهابيي داعش في المنطقة”.

إلى ذلك هبطت صباح اليوم أول طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو في الجيش العربي السوري في مطار دير الزور حيث بين المصدر أنه “وبعد تأمين محيط المطار العسكري بشكل كامل تمكنت صباح اليوم أول طائرتين من الهبوط في مطار دير الزور محملتين بكميتين كبيرتين من المواد اللازمة لإمداد القوات العاملة في دير الزور”.

وأفاد مراسل سانا فى دير الزور في وقت سابق اليوم بأنه “بعد سيطرة وحدات من الجيش على قرية الجفرة واصلت التقدم ومطاردة فلول الإرهابيين الفارين نحو حويجة صكر حيث نفذت عمليات دقيقة تتناسب وطبيعة موقعها بمحاذاة نهر الفرات سيطرت خلالها على عدد من النقاط على أطراف المدينة الجنوبية الشرقية وفي الريف الجنوبي الشرقي على طريق دير الزور الميادين بعد مقتل وإصابة أعداد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

وفي الريف الغربي لفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش تقدمت باتجاه قريتي عين البوجمعة والخريطة بعد سيطرتها على نقاط جديدة وسط تقهقر إرهابيي التنظيم التكفيرى باتجاه ما تبقى لهم من مجاميع إرهابية في مواقع محددة في البادية.

وبين المراسل أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من الارهابيين من بينهم “محمد عزيز الحنتو” و”عمر جميل العلوم” و”عبد الهادى العلوم” من قرية شقرا الذى ذبح والده استنادا إلى الفكر التكفيري الوهابي الذي تلقنه على يد شرعيي التنظيم وداعميهم.

إلى ذلك تواصلت الانتفاضة الشعبية ضد إرهابيي التنظيم التكفيري حيث نصبت مجموعة من الأهالي كمينا لسيارة تابعة لتنظيم “داعش” قرب سكة القطار في محيط مدينة البوكمال في أقصى الريف الشرقي للمحافظة تمكنوا خلاله من تدميرها وقتل الإرهابيين الخمسة بداخلها.

ونجحت وحدات من الجيش خلال اليومين الماضيين بتأمين محيط مطار دير الزور بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيم في محيط قرية الجفرة وسيطرت على تلة الكرية فى محيطها شمال المطار وعلى قريتى المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف مدينة دير الزور الجنوبي الشرقي.

العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل أوكار “داعش” في ريف سلمية

في هذه الأثناء ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري كميات كبيرة من الرشاشات والذخيرة والصواريخ من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة أبو الحنايا بريف سلمية الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش عثرت خلال تمشيط بلدة أبو الحنايا في ناحية عقيربات التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار على ورشة لصيانة الاسلحة ومستودع أسلحة وذخائر ومرآب فيه دبابات مدمرة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وبين المراسل أن المستودع يحوي مئات الصناديق بداخلها ذخائر أسلحة رشاشة متنوعة واشرطة ذخائر وعشرات قواذف الصواريخ الحرارية.

وضبطت وحدات من الجيش في ال 8 من الشهر الجاري مقر قيادة وكميات كبيرة من الرشاشات والذخيرة والصواريخ بعضها أمريكي الصنع داخل أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة رسم الاحمر بريف سلمية الشرقي.

وفرضت وحدات الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية سيطرتها على بلدة عقيربات التي تعد أحد أكبر مراكز انتشار التنظيم التكفيري وبلدتي جنى العلباوي وأبو الحنايا وقرى صلبا ورسم المزارع وزنوبا وتوينة وحسو ومكيمن شمالي وجنوبي وطيبة دكيج وجب الابيض ورسم الأحمر وغيرها بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي.

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