الطيران السوري يستأنف رحلاته من وإلى الدوحة!

خصصت وزارة النقل السورية رحلة جوية للسورية للطيران، من اللاذقية إلى كل من العاصمتين، القطرية والمصرية، خلال شهر أيلول الجاري، وشهر تشرين الأول القادم.

وقالت وزارة النقل، أمس الأحد، إنها خصصت رحلة جوية تتجه إلى الدوحة من اللاذقية، يوم الأربعاء القادم (20/9)، على أن تكون رحلة الإياب في اليوم الذي يليه.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص رحلات جوية للسورية للطيران، من اللاذقية إلى القاهرة وبالعكس، من السابع والعشرين من شهر أيلول الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر تشرين الأول القادم.

وقالت الوزارة إن هذه الرحلات الجوية، تم تخصيصها استجابة لأهالي المنطقتين الساحلية والوسطى، وتسهيلاً لهم ولسفرهم، وتخفيفاً عن مطار دمشق.

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