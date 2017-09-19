أبراج بريطانية للجيش..

كشفت مصادر ​الجيش لـصحيفة “الاخبار”، أن “أبراج الجيش التي أهدته اياه ​بريطانيا​ هدفها ضبط الحدود بالإشراف على المعابر وحماية الجنود داخلها”.

مشيرةً إلى أن “الأبراج مؤلّفة من طبقات، وتتسع لعدد كبير من الجنود، وهي مزوّدة بكاميرات نهارية وليليّة ومراصد إلكترونية للأفراد والآليات، وكذلك بالأسلحة المناسبة للتعامل مع أي تسلّل على الحدود”.

ولفتت إلى أن “لكاميرات تنقل المعلومات إلى غرفة العمليات في ​قيادة الجيش​. وتتصل الأبراج بعضها بالبعض الآخر للحصول على رؤية كاملة للحدود، بحيث تبدأ رؤية البرج التالي من حيث تنتهي رؤية البرج السابق، وتستطيع أجهزة الأبراج رصد مسافات طويلة، تصل إلى حد الـ 20 كلم”، ومؤكدة أن “الجيش هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من الرصد والاستطلاع الذي توفّره الأبراج”.

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