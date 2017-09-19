التلِّي: “إستعدّوا للثأر من نصر الله” !

أفادت معلومات مستقاة من مصادر فلسطينية، أنه وردت اليها خلال الفترة القصيرة الماضية، تقارير أمنية تفيد أنّ القيادي البارز في جبهة النصرة “أبو مالك التلي” وجّه، بعد استقراره في منطقة ادلب، تعليمات الى عناصرها في مخيم “عين الحلوة” يطلب فيها منهم عدم مغادرة المخيم تحت أيّ ظرف، والبقاء فيه استعداداً لما سمّاه بدء معركة الثأر من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وتكشف المصادر نفسها لـ”الجمهورية” أنّ من الصعب معرفة الحجم التنظيمي لـ”النصرة” أو “داعش” في المخيم، لأنّ السمة العامة لوجودهما تتظهّرعلى شكل مناخٍ عقائدي، أكثر ممّا هو حالة تنظيمية مادّية واضحة.

اما الامر الثاني، الأكثر أهمية الذي تكشفه هذه المصادر، يفيد أنّ “لائحة الاسماء المعروفة والمتداوَلة في الإعلام، وحتى في المؤسسات الأمنية، عن أبرز الارهابيين المتوارين داخل المخيم أو المقيمين فيه علناً، لا تشمل كل أسماء رموز الارهاب الاساسيين في المخيم، فهناك إرهابيون غير معروفين موجدون في المخيم، وهم الاخطر ويتميّزون بأنّ لديهم علاقات عميقة ووثيقة بقيادات “داعش” و”النصرة” ومجموعات عالمية أخرى شديدة الخطورة، توجد في العراق وسوريا وحول العالم.

وتتحدّث معلومات عن وجود ارهابيَّين اثنين خطرَين من الجنسية المصرية، داخل المخيم بالاضافة الى “ابو خطاب”، وأنّ اخطرهم يكنّى “ابو مصعب” المصري.

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