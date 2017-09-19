جابر يؤكد: “السلسلة” ستنفذ

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر : “الاسبوع الماضي كنا وكان لبنان في حالة حداد على شهداء الجيش الذين أستشهدوا على طريق تحرير الاراضي اللبنانية في الجرود من دنس الاحتلال الداعشي التكفيري، الحمد لله ان دماءهم لم تذهب هدرا وان هذا التحرير تم بنجاح”.

وتابع جابر، خلال حفل تكريم الطلاب الناجحين، “تحية كبيرة الى الجيش وفي نفس الوقت لا نستطيع الا ان نوجه تحية كبيرة الى شهداء المقاومة، هذا التحرير الذي أتى في الاسابيع الماضية لم يأت من دون تضحيات كبرى عبر سنوات من الجهاد من أجل وقف الزحف التكفيري الارهابي على حدودنا وعلى بلادنا، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه.

وأضاف، “الآن وقد حررت الارض يجب ان ننصرف الى شؤوننا الداخلية، يجب ان ننصرف الى تعزيز وحدتنا الوطنية، وأن ننصرف الى شؤون الناس، لأن هذا الشعب الذي صبر وقدم أبناءه على طريق التحرير والجهاد، لا يمكن أن نكافأه الا من خلال تحسين أوضاعه المعيشية وتقديم ما يليق به من خدمات، لذلك يطلق الرئيس بري الصرخة تلو الصرخة ويدعو الى تفعيل العمل التشريعي، وتفعيل العمل الحكومي. وسيكون هناك ورشة تشريعية في المجلس النيابي، والاسبوع القادم ان شاء الله سيعمل المجلس على اقرار موازنة، مضى سنوات ولم تقر فيها موازنة بسبب تعطيل عمل المجلس النيابي وهذا سيساعد في ايضاح المشاريع المطلوبة والمشاريع التي ستقر”.

وقال جابر: “الكل يسأل اليوم عن سلسلة الرتب والرواتب لأن جرى بعض الحديث عن عدم الدفع وغيره. المجلس الدستوري ينظر في الموضوع ولكن ينظر بالشكل وليس في المضمون، السلسلة قانون نافذ وستنفذ ويجب أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم”.

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