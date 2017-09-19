35 فصيلاً مسلحاً مع قادتهم ينضمون للجيش السوري في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن 35 فصيلا مسلحا، أكدوا استعدادهم للوقوف في صف القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجاء في بيان المركز: “في منطقة خفض التصعيد الشرقية في إدلب، ونتيجة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية، أكد 35 فصيلا مسلحا استعدادهم للانتقال إلى صف القوات الحكومية”.

وأشار ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات “أستانا 6″، في وقت سابق، إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة خفض التوتر بريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.

ووصف الدبلوماسي الروسي، في ختام الجولة السادسة من مفاوضات “أستانا 6″، هذا العدد من المراقبين بأنه “صغير”، متوقعا أن ترسل روسيا إلى إدلب وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية.

يذكر أن اجتماعا عقد في محافظة ردعا بين لجان المصالحة في المنطقة الجنوبية ومركز التنسيق الروسي في قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية، عبر خدمة “سكايب” في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية.

وبحث الاجتماع آلية انضمام مناطق جديدة للمصالحة الوطنية، وآلية عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي استعادها الجيش السوري من المسلحين.

وناقش المجتمعون الوضع التعليمي في المنطقة الجنوبية، وما حل بالبنى التحتية والمدارس من تدمير جراء هجمات التنظيمات الإرهابية.

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