مصادرنا توضح أسباب هجوم النصرة على ريف حماة

صدّ الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً واسعاً لـ “جبهة النصرة” الارهابية والفصائل المرتبطة معها على محور “معان” و”قصر ابو سمرة” في ريف حماه الشمالي الشرقي، وتكبد المهاجمون العديد من القتلى والجرحى.

يذكر أن جبهة النصرة كانت قد أعلنت قبل يومين عن هجوم جديد ستشنه على مواقع الجيش في ريف حماة، وأكدت مصادر مطلعة للحدث نيوز، أن جبهة النصرة تحاول توسيع رقعة انتشارها انطلاقاً من مدينة إدلب، حيث يدرك قادة النصرة أنه وبعد اتفاق أستانا الأخير في إعلان إدلب منطقة خفض تصعيد سيؤدي إلى اندحارها من المدينة، ولذلك لابد أن تبحث عن مكان آخر للسيطرة عليه بعد الخروج من إدلب.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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