كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

19 سبتمبر, 2017 - 10:05 صباحًا المصدر: مواقع
كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

يسيطر طقس صيفي ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط، مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة حول معدلاتها الموسمية واستمرار تشكل ضباب على الجبال مع احتمال رذاذ متفرق.

الثلاثاء ٢٠ أيلول: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار نسبيا بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣١ درجة.

الاربعاء ٢١ أيلول: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ محلي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة. تتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٢ و٣٠ درجة .

الخميس ٢٢ أيلول: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٢ و٣١ درجة.

المصدر: مواقع
19 سبتمبر, 2017

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