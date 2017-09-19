قبيسي: لا تأجيل للانتخابات

أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني في شوكين أن “علينا حماية الوطن بوحدتنا، علينا ان نكون جميعا الى جانب الجيش والمقاومة مع تضامن شعبي كبير، نحن امام استحقاقات الانتخابات النيابية ونشعر بان هناك من يطرح اكثر من 23 مادة لتعديل قانون الانتخابات الذي أقره المجلس النيابي”.

وسأل “هل بهذه الطريقة نصل في ايار القادم لاجراء الانتخابات النيابية. نقول ان هناك من يسعى لتأجيل هذه الانتخابات وهذا أمر لن يمر بعدما خرج لبنان من أزمته السياسية ومن تهديد الارهاب له. علينا ان نجري هذه الانتخابات في وقتها وفي استحقاقها من دون اي تأخير، والحفاظ على مؤسسات الدولة يكون بتجددها وبالعمل على تجديدها على الدوام، وعندما يتعرض لبنان للخطر ففي الدول تتوحد معارضة وموالاة لمواجهة هذا الخطر ونحن في لبنان علينا ان نتوحد للحفاظ على وطننا من كل المخاطر والارهاب ليبقى لبنان قويا بالمثلث الذهبي الذي حمى لبنان في كل المراحل”.

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