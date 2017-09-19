الأسد يعلق على دخول الجيش التركي مدينة إدلب

وأضاف الأسد، امس الاثنين 18 سبتمبر/ أيلول 2017، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يغامر بالإقدام على خطوة كهذه، بينما تدخل بلاده كطرف ضامن في مفاوضات آستانا، وتشارك في غرفة العمليات مع روسيا وإيران، لإيجاد حل للأزمة السورية.

وتابع “تركيا في الوقت الحالي تعاني من حصار وأزمات لا تسمح لها بالإقدام على عمل عسكري في سوريا أو غزو الأراضي السورية، فهي الآن مرفوضة من جانب الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أزماتها الأخيرة مع بعض دول الخليج ( الفارسي )، ومعاناتها الداخلية من بعض المشكلات.

وأوضح عضو مجلس الشعب السوري عمار الأسد أن التحركات العسكرية التي جرى الحديث عنها على الحدود التركية السورية، ربما تكون رسالة موجهة إلى سوريا وحلفائها، مفادها “نحن هنا”، وربما تكون مجرد إنذار للأكراد، ولكنها لن تتحول إلى عمل عسكري ضد سوريا في الوقت الراهن.