المعلم يتوجه إلى نيويورك

وتجري خلالها مناقشات السياسة العامة، على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، ما بين ١٩ و٢٥ من الشهر ذاته.

ويرافق المعلم نائبه فيصل المقداد والمستشار أحمد عرنوس، وعلى جدول أعمال الوفد السوري لقاءات مع رؤساء وفود الدول الصديقة.

ومن المتوقع أن يلقي المعلم كلمة سورية بعد ظهر السبت القادم وذلك حسب الترتيب الأبجدي للدول المشاركة.

وبحسب «الوطن» فإن المعلم سيلتقي بعدد من رؤساء الوفود من بينها روسيا، الممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف، وبيلاروسيا والعراق وفلسطين وعدد من رؤساء وفود دول مجموعة «بريكس» المشاركة.

من جهته كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن «عقد اجتماع دولي رفيع المستوى حول سورية في مقر الأمم المتحدة في 21 الجاري»، مبيناً أن الاجتماع سيكون «موسعاً» ويأتي بـ«مبادرة من الاتحاد الأوروبي».