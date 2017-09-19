النصرة تطلق معركة جديدة ضد الجيش السوري بريف حماة

أكدت تنسيقيات المسلحين إطلاق جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها من ميليشيات الجيش الحر معركة جديدة حملت اسم “يا عباد الله أثبتوا” شمال مدينة حماة، وسط سوريا، ضد الجيش السوري.

وقال ناشطون إن الميليشيات المشاركة بالمعركة “هيئة تحرير الشام”، و”الحزب الإسلامي التركستاني”، و”جيش النخبة” و”جيش العزة”و “جيش النصر” و”جيش إدلب الحر”.

وأضاف الناشطون إن الاشتباكات بدأت في محيط قرية معان (25كم شمال مدينة حماة)، بين “تحرير الشام”، و”الحزب التركستاني”، وبين قوات الجيش السوري من جهة أخرى.

يذكر أن الجيش السوري قد تمكن صباح اليوم من صد هجوم لجبهة النصرة على مواقعه بريف حماة الشمالي.

الجدير ذكره ايضاً أن الجيش كان قد أفشل معركة قامت بها النصرة بريف حماة الشمالي في شهر نيسان الماضي ونتج عنها توسيع نطاق سيطرة الجيش بشكل كبير في المنطقة.

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