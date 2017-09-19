حرب: “هذا لغم لتأجيل الانتخابات”

قال الوزير السابق ​بطرس حرب​، في كلمته خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، إلى “أنّنا نطالب وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ أن يقف ويتحمّل مسؤوليّة إجراء ​الإنتخابات​ في موعدها مع ​البطاقة الممغنطة​، وإلّا فهذا لغم لتأجيل الإنتخابات”.

وأكّد أنّه “إذا لم نحسم اليوم أنّه يمكننا الإنتهاء من تحضير البطاقة الممغنطة، سنكون قد أعلنّا تطيير الإنتخابات”، وإذ أكد ان في الإنتخابات الفرعية المخالفة الدستورية وقعت وانتهت، سائلا اين اصبحت هذه الانتخابات، فجاوبه بري “تخبز بالأفراح”، أشار حرب الى تأييده إقتراح بري بتقريب موعد الانتخابات العامة

حرب سجل مخالفة على الحكومة في موضوع المناقصة في ملف استقدام بواخر الكهرباء، عندما لم تأخذ برأي دائرة المناقصات في هذا الاطار.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

