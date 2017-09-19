4 انتهاكات للهدنة في سوريا

سجل الممثلون الروس في لجنة الهدنة في سوريا 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار على مدار اليوم، كما سجل الممثلون الأتراك 6 انتهاكات.

وقد سجل الجزء الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة لاستعراض القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات نظام وقف الأعمال العدائية، 4 حالات إطلاق نار في المناطق التالية: حلب — تم تسجيل حالة إطلاق نار واحدة، اللاذقية — حالة واحدة، وحماة حالتي إطلاق نار.

وتتركز معظم حالات إطلاق النار العشوائي من أسلحة صغيرة في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية من تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه، خلال اليوم، لم يتم التوقيع على الاتفاقات المتعلقة بانضمام مناطق جديدة إلى نظام وقف الأعمال العدائية، وبقي عدد المناطق المنضمة إلى عملية المصالحة 2235 منطقة.

كما لم يتغير عدد الجماعات المسلحة المنضمة إلى الاتفاق والتي أعلنت التزامها باعتماد وتنفيذ وقف الأعمال العدائية وبقي العدد 233 جماعة.