الحريري يعتذر: “كفى مزايدات” !

كشف رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، خلال مشاركته في الجلس العامة لمجلس الواب، “أنّنا نعمل على حلول مرحليّة للتخفيف من الضغط في ​مطار بيروت الدولي​، وسنعمل على توسعته على أن نقرّ خطّة في الأسبوعين المقبلين”، مشيراً إلى أنّ “صحيحاً أنّ هناك هدراً في ​الكهرباء​، ولكن كلّنا مسؤولون عن هذا الهدر ولا أحد بريء”.

وعن ​الانتخابات الفرعية​ قال: “عندما استقال النائب السابق ​روبير فاضل​ لم أسمع أحد ممن ينادون اليوم بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية، كفى مزايدات بملف الإنماء لكسب أصوات انتخابية ونحن لا نميز بين منطقة وأخرى “.

واعتذر عن تأخير دفع التعويضات ل​مزارعي التفاح​ مؤكدا أن “الأمر سيُنجز قبل نهاية الشهر الحالي”.

ولفت الحريري إلى انه “اتخذنا قرار باعتماد ​البطاقة البيومترية​ ونحن قادرون على تنفيذه”.

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