الحريري يعتذر: “كفى مزايدات” !

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال مشاركته في الجلس العامة لمجلس الواب، “أنّنا نعمل على حلول مرحليّة للتخفيف من الضغط في مطار بيروت الدولي، وسنعمل على توسعته على أن نقرّ خطّة في الأسبوعين المقبلين”، مشيراً إلى أنّ “صحيحاً أنّ هناك هدراً في الكهرباء، ولكن كلّنا مسؤولون عن هذا الهدر ولا أحد بريء”.
وعن الانتخابات الفرعية قال: “عندما استقال النائب السابق روبير فاضل لم أسمع أحد ممن ينادون اليوم بضرورة إجراء الانتخابات الفرعية، كفى مزايدات بملف الإنماء لكسب أصوات انتخابية ونحن لا نميز بين منطقة وأخرى “.
واعتذر عن تأخير دفع التعويضات لمزارعي التفاح مؤكدا أن “الأمر سيُنجز قبل نهاية الشهر الحالي”.
ولفت الحريري إلى انه “اتخذنا قرار باعتماد البطاقة البيومترية ونحن قادرون على تنفيذه”.