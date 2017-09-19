الجيش السوري يتقدم في ديرالزور ويتصدى لهجوم النصرة بريف حماة

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف دير الزور ويتمكنون في خطوة نوعية من العبور الى الضفة الشرقية لنهر الفرات من جهة “المريعية” ويسيطرون على قرية “مراط” وأجزاء من بلدة “خشام” بريف دير الزور الشرقي ويوقعون قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش.

مصدر عسكري آخر قال إن وحدات من الجيش السوري تتصدى لمحاولات مجموعات من جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها الاعتداء على محاور عدة بريف حماة الشمالي وتكبدها خسائر كبيرة في العتيد والعتاد الاشتباكات في محاور عدة بريف حماة الشمالي مستمرة ويقوم سلاحا الجو والمدفعية باستهداف مقرات وتحركات ارتال المسلحين في المنطقة.

في سياق متصل استشهد شخص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء استهداف الميليشيات المسلحة بقذيفتين صاروخيتين منطقة الدويلعة السكنية بدمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

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