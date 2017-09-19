تيلرسون يتحدث عن مصير الاتفاق مع روسيا حول سماء سوريا

نفى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن تكون المذكرة الروسية الأمريكية حول أمن التحليقات في المجال الجوي السوري قد انهارت، بعد تبادل الاتهامات بين وزارتي دفاع البلدين.

وسُئل الوزير الأمريكي أثناء مشاركته في فعاليات تمهيدية لانطلاق الدورة الـ72 للجمعية الأممية العامة بنيويورك، حول اتهامات وجهها البنتاغون مؤخرا إلى القوات الجوية الفضائية الروسية، باستهداف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، وما إذا كان ذلك يعني أن المذكرة الروسية الأمريكية الرامية إلى تفادي وقوع حوادث غير مرغوب بها، قد “ماتت”. فقال تيلرسون باقتضاب: “لا ذلك ليس صحيحا”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت الاتهامات الأمريكية، موضحة، أن كافة الضربات الجوية الروسية تستهدف مواقع لـ”داعش” تم التأكد منها عبر قنوات عدة. وتابعت أنها، بغية تجنب أي تصعيد جديد، اتصلت بالجانب الأمريكي عبر القنوات المتفق عليه، وأبلغته بمناطق مسؤولية الجانب الروسي لضرب مواقع “داعش”.

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