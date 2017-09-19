حشود عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

وصلت قافلة تعزيزات عسكرية تركية، اليوم الثلاثاء، إلى ولاية كليس (جنوب) الحدودية مع سوريا، ومن ثم اتجهت إلى الشريط الحدودي تمهيدا للانتشار في المنطقة.

وتتحرك القافلة، التي تضم ناقلات جنود وشاحنة، وسط إجراءات أمنية مشددة برفقة عناصر من الدرك.

وأوضحت وكالة الأناضول أن التعزيزات الجديدة ستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر عسكرية أن السلطات التركية أعلنت منطقة أونجو بينار الواقعة في كليس “منطقة أمنية خاصة”، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، إذ يجري حشد قوات عسكرية في تلك المنطقة العسكرية المحظورة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تلميحات من مصادر عسكرية بشأن قرب دخول القوات التركية إلى منطقة عفرين بريف حلب وإلى ريف إدلب، حيث من المقرر نشر قوات تركية وروسية وإيرانية لضمان وقف إطلاق النار في إطار منطقة خفض التوتر.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

