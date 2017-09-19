مطرانية بيروت المارونية تعلق على “خط التوتر” في المنصورية

صدر عن أمانة سر مطرانية بيروت المارونية ما يلي:

“لقد تابعت مطرانية بيروت المارونية بكل اهتمام مجريات الأحداث الناجمة عن رفض أهالي منطقة المنصورية – عين سعاده لتمرير خطوط التوتر العالي فوق بيوتهم. وهي تشكر سعادة نائب المتن الأستاذ ابراهيم كنعان الذي ساندهم بكل محبة. كما تشكر وزارة الطاقة التي وافقت على وقف أعمال تمرير هذه الخطوط ليتسنى لها الحوار مع الأهلين الخائفين على صحة أولادهم وعيالهم من جراء هذه الخطوط، وذلك وصولا الى الحل المنشود الذي يحفظ صحة الناس ويخدم المصلحة العامة.

وإن كانت المطرانية قد أعلنت أنها لا تقبل لأحد أن يستعمل أرزاقها وأملاكها دون إذن منها، وهي أملاك لها في منطقة عين سعاده غير خاضعة لأي استملاك، فذلك لأنها لا تقبل أن تستعمل هذه الأملاك بما قد يعود بالضرر على المواطنين وهم في معظمهم من أبنائها.

يبقى الآن أن يرضخ الجميع لما يؤكده العلم من حيث ضرورة اللجوء الى الإحتراز لكي لا تتعرض صحة الأولاد لأخطار جسيمة، فتمدد خطوط التوتر بعيدا بصورة كافية عن منازل الناس، وإما تحت الأرض، أسوة بما يجري في الدول المتطورة كافة. فالكهرباء هي للناس كما الدولة هي في خدمة الناس كما الكنيسة أيضا. مع الدعاء بأن تمرَّ الأزمة على خير وتصان مصالح الشعب بكليتها”.

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