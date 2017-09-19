تعرفوا على المبادرة الفرنسية لحل الأزمة السورية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، عن اعتزامه عقد اجتماع مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثّها على إنشاء مجموعة اتصال تساهم في إنهاء الأزمة في سوريا.

وقال لورديان، في مؤتمر صحفي في نيويورك: “علينا أن نتخلص من الأساليب التي لم تساعدنا في إيجاد حل منذ العام 2011. ولهذا نريد تشكيل مجموعة اتصال أساسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المتأثرة بالوضع، لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أعوام”.

وأضاف لوريان: “الخطر الأكبر هو أن تُحدد المواقف العسكرية مستقبل سوريا، وهو ما قد يكون له عاقبتان، أولاهما انقسام الدولة والثانية إعطاء فرصة لأشكال جديدة من التطرف لتحلَّ محل تنظيم داعش”.