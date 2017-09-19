أكد مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، في بيان عن تداول بعض وسائل التواصل الإجتماعي مقالا يتناول قصة مختلقة عن قضية الإمام الصدر، ومزاعم عن اعترافات لعبد الله السنوسي واجراءات للجنة في ألمانيا.

ولفت الى أنّ “كل ما ورد في المقال المذكور عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وسبق لنا أن قدمنا إخبارا للنيابة العامة التمييزية بشأنه عام 2012 وتم استدعاء ثلاثة صحافيين نشروا ذاك المقال، وقد نفوا علمهم بمصدره واعتذروا عن هذا الخطأ”.

وتابع البيان “مع التنويه أن اللجنة لم تزر يوما المانيا، وكل ما ورد في المقال المذكور، هو من نسج خيال وأوهام من فبرك المقال من ألفه إلى يائه. إن هذه الشائعات والفبركات لن تثني اللجنة عن سعيها لتحرير الإمام ورفيقيه الذين ما زالوا ينتظرون في سجنهم في ليبيا تباشير الحرية”.

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