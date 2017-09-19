حكيم يردّ على الحريري..

في معرض الرد على الكلام الصادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري في مجلس النواب اليوم، والذي أكد خلاله رئيس الحكومة، عندما سئل عن استخدام الملالات والدبابات بالقوة لمد التوتر العالي فوق رؤوس المواطنين كبارا وصغارا وعلى بعد أمتار من غرف نومهم، أنه “ولو شو ما كان بدنا نخلص”، اعتبر الوزير آلان حكيم أنه كان من الأجدى لو استيقظت السلطة من سباتها العميق ابان معارك الجرود ولو أن الرئيس الحريري أرسل الدبابات والملالات للقضاء نهائيا على “داعش” بدل الحافلات المكيفة التي أخرجتهم من لبنان من دون محاكمة.

واعتبر حكيم أن أسلوب التعاطي الترهيبي مع الأهالي المدنيين الآمنين في بيوتهم والقمع الحاصل لن يجدي نفعا معنا، فنحن لسنا في حماه السورية في أوساط ثمانينات القرن المنصرم وليتذكر من تخونه ذاكرته أن منطقتي المنصورية – عين سعادة لم تنكسرا لمخيم تلّ الزعتر بكل سلاحه وعديده وعتاده ولن تنكسرا اليوم للسياسة القمعية اللتان تتعرضان لها.

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